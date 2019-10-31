Киев, 31 октября, 2019, 13:25 — ИА Регнум. Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Моя точка зрения, не только моя, но и нашего правительства, мы понимали, что так может произойти», — приводит RT слова украинского лидера.

Также он отметил, что если бы такое решение зависело бы от него, то Дания бы его не подтвердила.

Кроме этого, Зеленский подчеркнул, что и он лично, и правительство Украины были «готовы к такому решению», и указал, что вопрос о «Северном потоке — 2» касается не только «энергетической безопасности».

«Это вопрос геополитический. Я вам скажу открыто, что это усиливает Россию и ослабляет Европу», — сказал Владимир Зеленский.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский на открытии комиссии Украина-НАТО в Киеве заявил, что официальный Киев хотел бы усилить сотрудничество с НАТО в Чёрном море для «возобновления стабильности и безопасности».

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