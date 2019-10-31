Анкара, 31 октября, 2019, 13:48 — ИА Регнум. Турецкое новостное агенство Anadolu Ajansı опубликовало статью, в которой заявило, что, по заявлениям командующих подразделениями Сирийской национальной армии, в результате продолжающихся нападений террористов Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной обороны на Сирийскую национальную армию число потерь последней с момента начала проведения операции «Источник мира» достигло 128 человек.

Freedom House Бои в Сирии

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, бойцы Сирийской национальной армии продолжают проведение работ по прочесыванию и зачистке района проведения операции «Источник мира» для обеспечения его безопасности. Они занимаются обезвреживанием и уничтожением самодельных взрывных устройств на фронтах под Телль-Абьядом и Расулайном. С 9 октября 2019 года потери Сирийской национальной армии достигли 128 бойцов, ещё 473 человека ранено.

Известно, что за последние три дня в результате непрекращающихся нападений террористов на позиции Сирийской национальной армии было убито 10 ее бойцов, а ещё 56 получили ранения.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган отметил особый вклад Сирийской национальной армии в зачистку поселений от укрывшихся там террористов.