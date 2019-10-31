Москва, 31 октября, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы рекомендует не пользоваться автомобилем, на котором не сменили летнюю резину на зимнюю. Об этом 31 октября сообщила пресс-служба ЦОДД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зимние дороги

По данным Гидрометцентра России, в четверг 31 октября в Москве сохранится отрицательная температура воздуха, что может привести к обледенению дорог и росту числа ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в среду в вечерний час пик было зафиксировано в два раза больше аварий, чем обычно.

ЦОДД отметил, что сейчас на дорогах необходимо быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров.