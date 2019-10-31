Москва, 31 октября, 2019, 12:29 — ИА Регнум. Россия тесно сотрудничает с представителями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), её различных институтов и структур и поддерживает усилия генерального секретаря организации по повышению эффективности ОБСЕ. Об этом сегодня, 31 октября, открывая встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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«Видим, что ваша команда искренне нацелена на формирование объединительной повестки дня для организации, на восстановление доверия между государствами-участниками, которое было серьёзным образом подорвано», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

«Неизменно поддерживаем предложения о расширении и повышении эффективности деятельности ОБСЕ по борьбе с новыми вызовами и угрозами и по урегулированию различных конфликтов на нашем общем пространстве», — добавил Лавров.

Российский министр также подчеркнул, что Россия неизменно выступает за то, чтобы «ОБСЕ использовалась как площадка для диалога и именно в целях поиска коллективных ответов на общие вызовы».