Валуйки, Белгородская область, 31 октября, 2019, 11:35 — ИА Регнум. Бывший заместитель главы администрации Валуйского района Белгородской области предстанет перед судом по обвинению в совершении ряда коррупционных преступлений. Несколько лет чиновник получал взятки от строительных организаций, фактически руководил юридическим лицом и использовал служебное положение для получения льгот и преимуществ, сообщили 31 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Муниципального чиновника задержали в мае 2018 года при передаче взятки в размере 1,1 млн рублей от предпринимателя, занимающегося проектом строительства сельских банных комплексов. В ходе расследования уголовного дела вспыли дополнительные эпизоды коррупции. Так, по версии следствия, в июле и ноябре 2016 года он подписал акты выполненных строительно-монтажным работ по ремонту служебного кабинета на 200 тысяч рублей и получил от руководителя строительной организации 1,5 млн рублей. Для легализации взятки он приобрёл иномарку и оформил его на тёщу-пенсионерку. В 2017 году, считают следователи, обвиняемый потребовал от коммерсанта 700 тысяч рублей за обеспечение перечисления строительной организации 1,7 млн рублей за выполненные строительно-монтажные работы. Чиновник для маскировки назвал сумму взятки «700 рублей», а предприниматель, устав от незаконных требований, перечислил ему ровно 700 рублей. Кроме того, согласно материалам дела, мужчина незаконно учредил юридическое лицо для занятия предпринимательской деятельностью. По документам учредителем выступила его супруга, а номинальным директором сын его водителя. Чиновник использовал своё служебное положение и безвозмездно предоставил муниципальное имущество этому юридическому лицу, считают в СКР.

Обвинительное заключение и уголовное дело направлено в Валуйский районный суд для рассмотрения по существу.