Сринагар, Индия, 31 октября, 2019, 11:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии и лидер правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП) Нарендра Моди заявил, что отмена особого статуса Джамму и Кашмира позволила «снести невидимые стены вокруг Кашмира, за которыми процветал терроризм». Об этом 31 октября сообщило индийское новостное издание «Наводая».

Prime Minister's Office Нарендра Моди

В своей речи по случаю Дня национального единства Индии Нарендра Моди подчеркнул: «Статья 370 Конституции Индии не только давала Джамму и Кашмиру особые права, но и создавала в регионе условия для процветания терроризма». По словам лидера южноазиатского государства, лишь за последние 30 лет «более 40 тысяч сынов Индии простились со своими жизнями из-за терроризма». «Теперь же стена статьи 370 Конституции Индии пала, и Джамму и Кашмир и Ладакх начнут свое путешествие в светлое будущее», — заключил он.

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны. В рамках реформы территории штата были разделены на два субъекта федерации: Джамму и Кашмир и Ладакх. Правовой статус каждой из указанных административных единиц был снижен до уровня союзной территории. Нововведения вступили в силу 31 октября 2019 года — в годовщину со дня рождения Сардара Валлабхаи Пателя, когда в Индии отмечают День национального единства. Сардар Валлабхаи Патель был первым министром внутренних дел Индии, который смог обеспечить территориальную целостность новоиспеченного государства в противовес центробежным тенденциям в штатах.