Скадовск, Украина, 31 октября, 2019, 10:26 — ИА Регнум. Члены украинских вооружённых формирований охраняют границу с Крымом, живя в нечеловеческих условиях, сообщило 30 октября издание theBabel.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Боевики проживают на территории разрушенного и разграбленного детского лагеря «Белые крылья» недалеко от города Скадовск Херсонской области.

Лагерь работал до 2014 года, потом его заняли боевики украинского батальона. В 2016 году они ушли, после чего лагерь был полностью разграблен. В 2018 году в лагерь отправили 140-й отдельный разведывательный батальон морской пехоты ВСУ.

«Рядом со столовой здание котельной: внутри ничего нет, провода вырваны, электрощитовые вырезаны. Канализация в лагере тоже не работает. Из четырёх корпусов крыша не течет только в одном — в нём сделали косметический ремонт: покрасили стены, вымыли душевые, вычерпали воду из коридоров. Тут теперь и живут морпехи», — сказано в материале.

Министерство обороны Украины не может выделить деньги на ремонт лагеря, поскольку местные власти не спешат передать его на баланс. Чиновники утверждают, что лагерь находится в заповедной зоне, и что боевики ВСУ будут мешать гостям близлежащих санаториев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД России выразил обеспокоенность в связи с намерениями украинской стороны провести военные учения возле границ Крыма.

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