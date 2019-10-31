Украинские морпехи живут в заброшенном санатории на границе с Крымом — СМИ
Скадовск, Украина, 31 октября, 2019, 10:26 — ИА Регнум. Члены украинских вооружённых формирований охраняют границу с Крымом, живя в нечеловеческих условиях, сообщило 30 октября издание theBabel.
Боевики проживают на территории разрушенного и разграбленного детского лагеря «Белые крылья» недалеко от города Скадовск Херсонской области.
Лагерь работал до 2014 года, потом его заняли боевики украинского батальона. В 2016 году они ушли, после чего лагерь был полностью разграблен. В 2018 году в лагерь отправили 140-й отдельный разведывательный батальон морской пехоты ВСУ.
Министерство обороны Украины не может выделить деньги на ремонт лагеря, поскольку местные власти не спешат передать его на баланс. Чиновники утверждают, что лагерь находится в заповедной зоне, и что боевики ВСУ будут мешать гостям близлежащих санаториев.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД России выразил обеспокоенность в связи с намерениями украинской стороны провести военные учения возле границ Крыма.
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