Вашингтон, 31 октября, 2019, 08:10 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что будущее, которое предлагает всему миру Компартия Китая, не нужно ни ему, ни китайскому народу. Об этом он заявил 31 октября во время своего выступления на вечере в Хадсоновском институте.

(сс) Gage Skidmore Майк Помпео

По мнению Помпео, Коммунистическая партия Китая предлагает всему миру и китайскому народу такую модель управления, при которой будет править одна партия ленинизма и все будут думать и действовать так, как это будет нужно «коммунистическим элитам».

«Это не то будущее, которого хочу я. Это не то будущее, которого хотят другие демократии. И это не то будущее, которого хочет народ Китая. Свободолюбивый народ Китая везде не хочет этой модели», — заявил госсекретарь США.

При этом он не уточнил, откуда у него имеется информация о настроениях китайского народа. Также Помпео отметил, что США осознают, насколько КНР враждебна американским ценностям.

«Теперь мы знаем, что Китай угрожает американской национальной безопасности, разрабатывая асимметричное оружие, угрожающее и нашим стратегическим объектам», — заявил госсекретарь.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM ранее, 30 октября постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что постоянная критика политики Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе со стороны США может негативно повлиять на торговую сделку между Пекином и Вашингтоном.