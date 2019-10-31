Москва, 31 октября, 2019, 07:58 — ИА Регнум. В Москве и Московской области в ближайшие четыре дня будет гололедица. Об этом заявила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, передаёт ТАСС.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед

По её словам, гололедица местами в столичном регионе ожидается все оставшиеся дни недели, включая воскресенье. Поэтому специалист предупредила водителей о необходимости соблюдения скоростного режима.

По прогнозу Гидрометцентра, потепление придёт в Москву в праздничные выходные.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве была зафиксирована самая холодная ночь с начала осени — 0,5 °С.