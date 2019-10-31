Владивосток, 31 октября, 2019, 05:49 — ИА Регнум. В субботу, 2 ноября в Приморье придёт ощутимое похолодание — ночью температура упадёт до минус 8 градусов во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Холод

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«Ночью в субботу, при ясной погоде усилится выхолаживание воздуха, минимальные температуры воздуха понизятся до −1…−8 °С, в горных районах — до -13 °С», — сообщает сайт Примпогода.

В воскресенье на юге Дальнего Востока температурный фон станет ещё на 2−3 градуса ниже, чем в субботу. 4 ноября ядро антициклона сместится южнее, и холода уйдут на восток. Температурный фон начнёт повышаться. Во Владивостоке в выходные дни осадков не ожидается. Холод и сильный ветер покинут регион только на следующей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, ухудшение погоды прогнозируют синоптики в Приморье, наблюдая за перемещениями фронта антициклона.