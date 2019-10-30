Вашингтон, 31 октября, 2019, 02:41 — ИА Регнум. Анализ ДНК подтвердил уничтожение лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади в ходе операции американских военных в Сирии, заявил журналистам глава Центрального командования США (CENCOTM) Кеннет Маккензи.

thierry ehrmann Абу Бакр аль-Багдади

По его словам, анализ показал прямое соответствие образцов ДНК, взятых c тела, с образцами, имевшимся у США. «Вероятность ошибки составляет один к 104 септиллионам», — заявил Маккензи.

Откуда в распоряжении Соединённых Штатов имеются достоверные образцы ДНК главаря террористов для сопоставления, командующий не уточнил.

Напомним, США 27 октября объявили о ликвидации аль-Багдади на территории сирийской провинции Идлиб. Вместе с тем в Минобороны России не смогли подтвердить данную информацию. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также сообщил, что Россия пока не получала достоверных подтверждений уничтожения главаря боевиков.