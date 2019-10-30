Москва, 31 октября, 2019, 00:32 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации утвердило индексы изменения платы за коммунальные услуги на 2020 год. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства РФ 30 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счёт за ЖКХ

В документе за подписью главы правительства РФ Дмитрия Медведева под номером №2556-р от 29 октября содержатся предельные индексы повышения цен на тарифы ЖКХ для каждого региона России.

Согласно этому документу, на первое полугодие 2020 года для всех субъектов Федерации предельный индекс установлен на 0%.

А вот на второе полугодие повышение тарифов ЖКХ ожидается во всех регионах. Максимальный индекс — в Чечне, — 6,5%.

Далее следуют Кабардино-Балкария — 5,4%, Дагестан — 5,2%, Ингушетия — 5,1%, Омская область — 5%, Якутия — 5%. Москва — 5%, Карачаево-Черкессия — 4,9%, Кузбасс — 4,9%, и так далее.

Минимальный индекс — в Ненецком автономном округе, — 2,4%.