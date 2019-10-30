Сакраменто, США, 31 октября, 2019, 00:09 — ИА Регнум. Заключённых для борьбы с пожарами привлекли власти американского штата Калифорния. Об этом 30 октября сообщает телекомпания CNN.

Aviales.ru Горящий лес

Заключённых используют для борьбы с огнём в районе Сими-Вэлли, где площадь возгорания составила более 500 га. Мужчины в оранжевых комбинезонах выстроились на расстоянии 40−50 м друг от друга вдоль трассы и следят, чтобы сильный ветер не разносил горящие ветки. На всех заключённых надеты защитные маски.

По данным телекомпании, это первый случай привлечения заключённых к тушению пожаров со времён Второй Мировой войны. За участие в борьбе с огнём заключённые получают оплату и могут рассчитывать на сокращение тюремного срока. При этом к борьбе с пожарами привлекают лишь тех, кто не был осуждён за тяжкие преступления и за поджоги.

На территории штата Калифорния в настоящее время зафиксировано 10 крупных природных пожаров. В их ликвидации участвуют более 800 пожарных, задействована тяжёлая техника, восемь самолетов и девять вертолетов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что библиотека и музей имени 40-го президента США Рональда Рейгана оказались под угрозой из-за приближающегося в их сторону природного пожара в штате Калифорния. Сотрудники библиотеки эвакуировали часть архива, на территории комплекса дежурят полицейские и пожарные.