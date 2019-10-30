Берлин, 30 октября, 2019, 23:04 — ИА Регнум. В танковые части бундесвера ФРГ поступил первый модернизированный танк Leopard 2A7V, сообщают 30 октября немецкие СМИ.

U.S. Army Europe Танк Leopard 2

При этом заявлено, что модернизация тяжёлой бронетехники бундесвера вызвана «событиями в Крыму».

СМИ утверждают, что если после окончания Холодной войны в ФРГ предполагали отказ от тяжёлой бронетехники и переход к легкобронированным машинам, то после 2014 года военное ведомство Германии было вынуждено прибегнуть к дорогостоящей модернизации основных боевых танков Leopard 2A.

Модернизацию проводит компания KMW (Krauss-Maffei Wegmann GmbH), владельцем 49% акций которой является Siemens.

На данный момент заключен контракт на модернизацию 104 танков. Общая сумма контракта составляет 760 млн евро.

Танки Leopard 2A7 должны быть переоборудованы до версии Leopard 2A7V с новой системой управления огнём и возможностью применения программируемых боеприпасов DM11 компании Rheinmetall.

Кроме того, модернизация предусматривает установку более мощного двигателя, тепловизоров, бортового компьютера и лазерного дальномера.