Москва, 30 октября, 2019, 21:10 — ИА Регнум. Для Венгрии представляет значительный интерес участие в проекте «Турецкий поток» с точки зрения повышения своей энергетической безопасности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 октября заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции по итогам переговоров в Будапеште с президентом России Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«Мы хотим отстоять свой суверенитет в отношении транзитных стран. Мы не хотим от них зависеть. Если в Венгрию из России поступает газ только через Украину, с точки зрения суверенитета это не очень приемлемое решение. Поэтому для нас важно, чтобы с разных направлений поступал газ на территорию Венгрии — чем раньше мы можем присоединиться к «Турецкому потоку», тем лучше», — заявил Орбан.

В конце 2020 года будет завершена работа с болгарскими и сербскими партнёрами России по «Турецкому потоку».