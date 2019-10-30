Москва, 30 октября, 2019, 19:51 — ИА Регнум. Москвичам, не успевшим установить на автомобили зимнюю резину, следует отказаться от поездок. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы в Twitter.

Дарья Драй ИА REGNUM Общественный транспорт

«Сегодня вечером лучше на городском транспорте, так будет быстрей. И точно откажитесь от машины, если вы ещё на летней резине», — говорится в сообщении.

В Центре отметили ухудшение погоды в столице и предупредили о возможном образовании гололедицы на дорогах.

«На дорогах много мелких аварий, ожидаем серьёзные затруднения на вылетных и кольцевых магистралях», — рассказали в ЦОДД.