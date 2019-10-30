Рим, 30 октября, 2019, 17:45 — ИА Регнум. Сенат Италии принял резолюцию, призывающую правительство страны изучить условия, позволяющие восстановить дипломатические каналы связи с президентом Башаром Асадом и законным правительством Сирии, сообщает 30 октября РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

Резолюция была принята после выступления главы МИД Италии Луиджи Ди Майо, в ходе которого он заявил о прекращении участия итальянских военных в операции Active Fence на границе Турции и Сирии.

Кроме того, министр иностранных дел Италии заявил, что в диалоге с президентом Сирии Башаром Асадом «настало время двигаться вперёд в рамках конституционного комитета».

При этом было подчёркнуто, что о снятии санкций с Сирии речь сейчас не идёт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Италии обвинил Турцию в агрессии против Сирии и в создании угрозы для безопасности всей Европы.