Екатеринбург, 30 октября, 2019, 17:37 — ИА Регнум. Ставки по ипотеке в России могут составить менее 9% к концу 2019 года. Об этом заявил министр строительства РФ Владимир Якушев на форуме 100+ Forum Russia в Екатеринбурге, сообщаетТАСС.

Minstroyrf.ru Владимир Якушев

По словам чиновника, в министерстве хотят снижения ставок до показателей, заложенных в нацпроекте «Жильё и городская среда» — 8,9% на 2019 год. Это связано с недавним снижением ключевой ставки.

«Снижение ключевой ставки однозначно должно повлиять на снижение ставки по ипотечному кредитованию», — сказал Якушев.

Министр добавил, что среднегодовая ставка по факту будет отличаться от той, что заложена в нацпроекте.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты ожидают роста объема ипотечных кредитов в 2020 году на 25% в России. На рынке ипотеки есть потенциал для снижения ставок, уверены аналитики.