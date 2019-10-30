Москва, 30 октября, 2019, 17:11 — ИА Регнум. 30 октября 2019 на Youtube-канале ИА REGNUM вышло новое видео с круглого стола, который прошел 28 октября 2019 г. в пресс-центре информационного агентства.

ИА REGNUM Круглый стол «Россия — образ будущего. Экономика»

Круглый стол «Россия — образ будущего. Экономика» был посвящен анализу действующей экономической модели и её перспективам, участники рассмотрели ряд идей, направленных на концептуальное совершенствование действующей модели и её трансформацию в целях наиболее полного обеспечения национально-государственных интересов. Участие в круглом столе приняли: