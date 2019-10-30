Воронеж, 30 октября, 2019, 16:43 — ИА Регнум. Более 45 млрд рублей планируется направить на развитие здравоохранения в Воронежской области в 2020 году, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона 30 октября. В целом расходы бюджета запланированы в сумме 113 млрд 561 млн рублей.

Govvrn.ru Заседание правительства Воронежской области

В проекте бюджета Воронежской области на 2020 год традиционно существенная часть приходится на расходы социальной сферы — 65,9%. Финансирование здравоохранения будет осуществляться из четырех источников: средства обязательного медицинского страхования, областного и федерального бюджетов и доходы от платных услуг учреждений. Всего в 2020 году на здравоохранение направят 45 млрд 579 млн рублей — на 4 млрд 260 млн рублей больше, чем в 2019 году.

34 млрд 329 млн рублей с ростом к текущему году на 2 млрд 375 млн рублей в 2020 году направят на сферу образования, областные полномочия составляют порядка 66%, или 22 млрд 610 млн рублей. На социальную защиту населения расходы составят 11 млрд 200 млн рублей. В том числе деньги будут выделены на новые меры социальной поддержки, которые в регионе вводятся впервые с 2014 года. Так, по 200 тыс. рублей будет выплачиваться при рождении второго ребенка у матери в возрасте до 27 лет, размер регионального материнского капитала при рождении третьего ребенка и последующих детей вырастет до 150 тыс. рублей, также предусмотрены средства на денежную компенсацию за наем частного жилья педагогическим работникам.

Расходы на культуру в 2020 году вырастут на 5% и составят 1 млрд 579 млн рублей: деньги пойдут на содержание театров, библиотек, музеев, организацию Платоновского фестиваля искусств, детского фестиваля «Маршак», работу оргкомитета «Победа» и другие мероприятия.