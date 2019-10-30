Минск, 30 октября, 2019, 16:31 — ИА Регнум. Власти Белоруссии примут меры по удержанию от выезда за рубеж врачей, учителей и других специалистов. Об этом 30 октября заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Vip-clinic.by Главный врач Республиканского клинического медицинского центра Ирина Абельская

Посещая Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова, Лукашенко сообщил, что для удержания специалистов будут создаваться необходимые условия для жизни и работы, повышении заработной платы. Он заверил: обычные врачи и младший медицинский персонал должны получать приемлемую зарплату. В официальном сообщении не указаны размеры «приемлемости».

»Но силой удерживать ни врачей, ни учителей, ни инженеров никто не будет. Все равно силой человека не удержишь. Мир глобализируется, миграция огромная. Надо цивилизованно работать с людьми», — сообщил лидер постсоветской республики.

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«Мы, конечно, будем придерживаться этой линии, и к 2025 году у нас будет двойная зарплата у врачей», — пообещал Лукашенко.

По словам Лукашенко, высококвалифицированные врачи в РНПЦ онкологии получают несколько тысяч долларов. Он обратил внимание: «Но это высококлассные специалисты. Так и должно быть. Если ты занимаешься полезной для практики наукой, если ты высокотехнологичный хирург, ты должен получать немало».

Лукашенко также сообщил стоимость нового жилья для медиков в новом комплексе общежитий: «Это шикарный дом, притом недорогой. Здесь квадратный метр, по-моему, чуть больше пятисот долларов. И надо строить такие так называемые общежития для врачей, медсестер, для тех, кто работает в больницах. Это будет очень сильно привязывать человека к этой земле».

Попутно он прокомментировал решение властей Польши упростить трудоустройство мигрирующих из Украины и Белоруссии врачей, отметив: «Но если так развивается страна, чего тогда глаз положили на специалистов из Беларуси с этой «диктатурой»? Вы хорошо развиваетесь — пожалуйста, кормите своих врачей, пусть они лечат ваших людей. Нет, хотят, чтобы белорусские».