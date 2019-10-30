Белгород, 30 октября, 2019, 16:32 — ИА Регнум. Плановые осенне-зимние каникулы начинаются в Белгородском зоопарке с 5 ноября. Они продлятся 4,5 месяца. Животные уйдут на зимовку в закрытые вольеры или отапливаемые помещения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Vk@belzoo31 Белгородский зоопарк

На время школьных осенних каникул в зоопарке снизили цены на входные билеты. В последние дни работы посетители могут увидеть привычных животных в новом обличье. Так, «переоделись» в белые шубки песцы, еноты увеличились вдвое за счёт плотного подшёрстка и усиленного питания. К гостям выходит окрепший олененок, рождённый в начале этого октября, и молодая лама. С 5 ноября обитатели все вольеров уйдут на отдых.

«За это время животные смогут полноценно отдохнуть. Планируется, что зоопарк вновь примет гостей во время весенних школьных каникул. Также прорабатывается вопрос о приёме экскурсионных групп во время новогоднего отдыха», — сообщили 30 октября на официальной странице зоопарка в социальной сети.

Новый зоопарк открылся в Белгороде 1 июня 2016 года и занимает площадь 25 гектаров.