Москва, 30 октября, 2019, 15:52 — ИА Регнум. После своего рабочего визита в столицу Венгрии Будапешт поздно вечером 30 октября президент России Владимир Путин прибудет в Калининград. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба Кремля.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В Калининграде Верховный Главнокомандующий осмотрит Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» и корвет «Гремящий», спущенный на воду в 2017 году и завершающий в настоящее время заводские ходовые испытания», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме этого, в нём отмечается, что Владимир Путин проведёт расширенное заседание президиума Государственного совета «О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения» в Светлогорске и встретится с представителями общественности.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что во время своего рабочего визита в Будапешт президент России президент России Владимир Путин собирается провести встречу с главами церквей Ближнего востока.