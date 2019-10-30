Москва, 30 октября, 2019, 15:39 — ИА Регнум. Встречу с главами церквей Ближнего Востока намеревается провести во время своего рабочего визита в Будапешт президент России Владимир Путин. Об этом 30 октября сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Будет очень интересная встреча, организованная премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, это встреча с главами христианских церквей Ближнего Востока», — рассказал Песков.

Также он напомнил, что Россия делает очень многое для защиты на Ближнем Востоке христианских церквей и много для этого делала в Сирии, а потому данная встреча будет интересной.

Кроме этого, Песков рассказал, что Владимир Путин во время визита в Венгрию также посетит штаб-квартиру международной федерации дзюдо.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Кремль не исключает возможности обсуждения на встрече президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште вопросов о нацменьшинствах Украины.