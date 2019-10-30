Москва, 30 октября, 2019, 15:28 — ИА Регнум. Составлен топ-10 марок машин, которые чаще всего предпочитают женщины-автовладельцы в России. Рейтинг составили специалисты аналитического агентства «Автостат».

Navigator84 Chery Tiggo

Самая большая доля женщин среди владельцев машин Chery. Так, 24% владельцев автомобилей этого бренда — женщины.

На второй строчке данного рейтинга расположились автомобили компании Daewoo. На владельцев женского пола зарегистрировано 22,5% таких машин. Тройку лидеров замыкает авто марки Lifan. Доля женщин, владеющих машинами данного бренда, составляет 20,3%.

Четвертую и пятую строчки списка занимают Peugeot (17,2%) и Suzuki (16,9%).

Далее в топе «женских» брендов идут: Citroen (16,3%), Geely (15,7%), Hyundai (12,7%), Mazda (12,5%) и Opel (11,7%).

При составлении данного рейтинга были обработаны анкеты более 240 тыс. респондентов женского пола в возрасте от 18 до 65 лет. Период сбора анкет — шесть лет, начиная с 2013 года.

Напомним, согласно рейтингу аналитического агентства «Автостат», самыми «мужскими» автомобилями в России являются модели бренда Infiniti. Доля мужчин среди владельцев моделей данной марки составляет 95,8%.

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