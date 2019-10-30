Москва, 30 октября, 2019, 15:19 — ИА Регнум. Кремль не исключает возможности обсуждения на встрече президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште вопросов о нацменьшинствах Украины. Об этом 30 октября сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

«Безусловно, есть такая тема, которая одинаково вызывает обеспокоенность и у венгров, и у нас — это тема меньшинств в сопредельных (с Украиной) районах. Венгрия неоднократно говорила о своем неприятии процессов, которые там происходят, поэтому нельзя исключать, что как-то это будет затрагиваться», — заявил Песков в ответ на вопрос журналистов о том, собирается ли Путин обсуждать с Орбаном во время своего визита в Будапешт ситуацию на Украине.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин посетит Будапешт с официальным визитом позднее 30 октября и намерен на встрече со своим венгерским коллегой обсудить вопросы сотрудничества двух стран, а также острые международные вопросы.