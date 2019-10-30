Минск, 30 октября, 2019, 14:52 — ИА Регнум. «Я просто хочу сказать, чтобы все услышали: дело президента (со времен Петра I еще) — прорубить окно туда, куда мы считаем нужным», — заявил 30 октябряАлександр Лукашенко, посещая Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

Бессменный лидер постсоветской республики подтвердил своё намерение посетить две страны Евросоюза, отметив: «Австрия, Латвия и другие страны — это окно после всего того забора, который был вокруг нас выстроен. И более того — кое-кто санкции вводил. Поэтому нам приходится не то что заново, а уже на новом уровне, в новые времена прорубать эти окна и выстраивать дороги».

Лукашенко, говорил о себе в третьем лице, рассказывая, что «сейчас в Австрию, потом в Латвию мы договаривались, это значит, президент должен дорогу проложить туда». Как сообщает госинформагентство БелТА, он добавил: порой прорубишь окно, проложишь дорогу, а начальники не стремятся туда идти.

«Поэтому приходится еще раз туда ехать договариваться, уже начинаю торговать за других. А потом смотрю: если не шевелятся, так надо их на покой отправлять или еще куда-нибудь», — добавил Лукашенко.

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