Сринагар, Индия, 30 октября, 2019, 14:50 — ИА Регнум. Делегация Европейского союза выразила полную поддержку усилиям индийского руководства по установлению и поддержанию мира и стабильности в Джамму и Кашмире. Об этом 30 октября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Umar Jamshaid 03457611024 Кашмир

В ходе пресс-конференции по итогам визита делегации ЕС в Кашмир европейские политики подчеркнули: «Данная поездка действительно открыла нам глаза на великолепие этого региона». По словам членов делегации, они провели ряд встреч с представителями местного населения, а также военной администрации. Европейские политики выразили разочарование тем, что им не предоставили возможность пообщаться с представителями кашмирских СМИ, а также влиятельным лидерами оппозиции в регионе. «Тем не менее мы поддерживаем меры правительства Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди по установлению мира и стабильности в регионе, а также по борьбе с террористической угрозой», — заключили представители ЕС.

Напомним, что 29 октября делегация Европейского союза посетила индийский Джамму и Кашмир под защитой индийских военных. Европейские политики стали первыми иностранными наблюдателями в Джамму и Кашмире после отмены особого статуса штата. Ранее, 5 августа 2019 года, правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны.