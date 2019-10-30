* талибов — запрещённая в России организация

Кундуз, Афганистан, 30 октября, 2019, 14:16 — ИА Регнум. 29 октября официальные представители 217 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Кундуз (столица провинции — г. Кундуз) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, был ликвидирован высокопоставленный член движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кари Делавар.

Иван Шилов ИА REGNUM Талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Ханабад провинции Кундуз

По словам официальных представителей 217 корпуса Национальной армии, Кари Делавар был ответственным в движении «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за сбор исламских налогов. Также в ходе операции было ликвидировано несколько рядовых боевиков группировки.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.