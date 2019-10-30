Санкт-Петербург, 30 октября, 2019, 13:43 — ИА Регнум. Суд по делу о теракте в метро Петербурга во вторник, 30 октября, продлил срок содержания под стражей 11 обвиняемых еще на три месяца, до 12 февраля 2020 года. Также решено перенести слушание дела из-за болезни одного из адвокатов, передает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Несмотря на то, что судебное следствие завершено и участники процесса должны были приступить к завершающей стадии — прениям, оно было вновь отложено из-за болезни одной из адвокатов.

Кроме того, представитель обвинения вышла с ходатайством о продлении меры пресечения подсудимым до февраля 2020 года. Против данного предложения выступили как адвокаты, так и подсудимые, одна из них даже расплакалась.

«Суд постановил отложить слушания дела до 14 ноября, а также продлить срок содержания под стражей на три месяца», — объявил судья.

Напомним, Московский окружной военный суд (МОВС) на базе Ленинградского окружного военного суда (ЛОВС) рассматривает уголовное дело о подрыве бомбы в петербургском метрополитене в апреле 2017 года.

На скамье подсудимых находятся 11 выходцев из азиатских стран СНГ: Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова, Мухамадюсуп Эрматов.

Им вменяют участие в террористическом сообществе и подготовку взрыва, в результате которого погибли 15 пассажиров метро и террорист-смертник Акбаржон Джалилов, еще 67 человек получили ранения.