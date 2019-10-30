Минск, 30 октября, 2019, 13:27 — ИА Регнум. «Главное — оснастить медицинским современным оборудованием и техникой врачей. Чтобы врачи имели самое современное оборудование — как это в Германии, Израиле, и так далее, и тому подобное. А то, что они будут мигрировать — врачи, это я особо не напрягаюсь», — заявил 30 октября Александр Лукашенко посещая Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии.

В.Д. Чураков. Врач Железнов

По словам белорусского лидера, его «абсолютно не напрягает» дефицит врачей и медперсонала. По его словам, острого дефицита в таких работниках нет и, более того — много медиков приезжает в Белоруссию из-за рубежа, в том числе по приглашению властей постсоветской республики.

«С Америки очень много, особенно по сердечно-сосудистым заболеваниям, по сердцу ребёнка и так далее», — привёл он пример.

Чиновники минздрава и других госструктур кивали в знак согласия. Численность приехавших в Белоруссию и уехавших белорусский лидер не уточнил.

Читайте новости сюжета: Миграция, гражданство, паспортизация

Лукашенко потребовал, чтобы дорогостоящая медтехника не простаивала. Он также отметил «возмущение людей — даже врачей и медсестёр» многомесячными очередями на операции онкологических больных. По словам Лукашенко, в этих очередях нет «прозрачности».

Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заверил: в ближайшие годы дефицит врачей будет ликвидирован. Такие же обещания давали и его предшественники на министерском посту.

Лукашенко перерезал красную ленточку, открывая пансионат для пациентов РНПЦ и их сопровождающих. После этого он ответил на вопросы пула пропагандистов, заявив, что его «волнует, но не напрягает» решение Польши упростить трудоустройство врачей, мигрировавших из Белоруссии и с Украины.