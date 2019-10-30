Санкт-Петербург, 30 октября, 2019, 13:24 — ИА Регнум. С августа 2017 года, когда было открыто прямое авиасообщение между Санкт-Петербургом и Будапештом, венгерская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air перевезла по этому маршруту более 150 тысяч пассажиров. При этом средняя загрузка самолетов составила 90%.

Pulkovoairport.ru Самолет Wizz Air в «Пулково»

Помимо регулярных рейсов в Будапешт, авиакомпания WizzAir 2 октября 2019 года совершила первый рейс из Лондона в Санкт-Петербург и обратно. Регулярные перелеты между аэропортом «Пулково» и британским аэропортом «Лутон» выполняются ежедневно дочерней авиакомпанией — Wizz Air UK.

Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов на недавней встрече в Смольном с генеральным директором авиакомпании Wizz Air Джозефом Варади, увеличению пассажиропотока будет способствовать введение с 1 октября бесплатных электронных виз для иностранных туристов, в число которых входят и граждане Венгрии.

Джозеф Варади сообщил, что авиакомпания намерена расширить свою деятельность в Северной столице, в том числе создать в «Пулково» свою базу и увеличить количество воздушных судов на рейсах в Россию.

В пресс-службе «Пулково» отметили, что за девять месяцев 2019 года авиакомпания WizzAir обслужила в петербургском аэропорту более 62 тыс. пассажиров, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2018 года. По итогам 2017 года Wizz Air завоевала премию аэропорта «Пулково» LED Together за наиболее успешное новое направление.