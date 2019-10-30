Вашингтон, 30 октября, 2019, 13:01 — ИА Регнум. Facebook подала в суд на израильскую компанию NSO Group, специализирующуюся на вопросах кибербезопасности, из-за прошедших ранее атак на мессенджер WhatsApp. Об этом 30 октября сообщил портал Engadget.

(сс) Simon Facebook

Социальная сеть обвинила NSO Group в том, что та в период с апреля по май 2019 года распространила свои шпионские программы на 1,4 тыс. мобильных устройствах в 20 странах мира. Согласно заявлению Facebook жертвами атаки стали около 100 журналистов, а также политики и правозащитники. При этом компания ничего не сказала о том, кто является заказчиком этой атаки.

NSO Group в свою очередь заявила журналистам, что она «категорически» отрицает свою причастность к атакам, пояснив, что технология компании Pegasus, о которой идет речь в иске и которую она продаёт властям различных стран, используется для спасения жизней.

О том, что хакеры использовали шпионские программы NSO Group в рамках атакие на iPhone и телефоны с системой Android стало известно в мае 2019 года. Они воспользовались уязвимостью приложения WhatsApp.