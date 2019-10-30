Омск, 30 октября, 2019, 12:22 — ИА Регнум. Сотрудники научно-исследовательского института радиоэлектроники и приборостроения Омского государственного технического университета (ОмГТУ) создали уникальный образец средневолновой мобильной радиостанции «Ноэма-СВ». Об этом ИА REGNUM сообщили 30 октября в правительстве Омской области.

Omskportal.ru Устройство для связи в полярной зоне, разработанное омскими учёными

Устройство мощностью 100 Вт предназначено для связи в полярной зоне. Особенность системы — большой радиус действия (до 250−300 км при передаче коротких сообщений), что является неоспоримым плюсом для Арктической зоны России, которая характеризуется большой протяженностью и слабо развитой инфраструктурой.

Испытания провели на реальных радиотрассах. Оно подтвердило возможность организации радиосвязи на расстояние в сотни километров.

По словам сотрудника научно-исследовательского института радиоэлектроники и приборостроения ОмГТУ Алексея Ляшука, на крайнем Севере с его сложными геомагнитными условиями традиционные виды связи либо совсем не работают, либо работают нестабильно. А российская спутниковая связь пока не покрывает данный регион.

«Вот в таких условиях возникла острая необходимость в мобильной радиостанции с диапазоном действия 200−300 километров», — подчеркнул учёный.

В состав уникального устройства вошли приемопередающая антенна и приемопередатчик с тангентой (кнопка или клавиша переключения с приема на передачу).

Антенну можно установить как на транспортном средстве, так и на крыше здания при стационарном размещении.

Как сообщало ИА REGNUM, российские учёные приблизились к интеграции кремниевой электроники.