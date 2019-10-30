Москва, 30 октября, 2019, 12:20 — ИА Регнум. Законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 30 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

Поправками предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ статьей о том, что пропаганда и незаконная реклама наркотических средств должна наказываться лишением свободы на срок до пяти лет, а если такие действия совершаются с использованием средства массовой информации (СМИ) и интернета, то наказание должно быть более строгим — до семи лет лишения свободы. Предусматривается и штраф — до 1 млн рублей.

В настоящее время ответственность за пропаганду наркотиков предусматривается только Кодексом об административных правонарушениях, что фактически ведет к безнаказанности тех, кто этим занимается, отмечают авторы.

Миронов напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить законопроект об установлении уголовной ответственности за склонение к употреблению наркотиков и их пропаганду в интернете.

«Мы фактически уже сделали за правительство эту работу. И дело не только в поручении главы государства. Наc давно тревожит очень опасная тенденция так называемого «мягкого потребления». Когда негативное отношение к «тяжелым» наркотическим средствам сочетается с лояльностью к веществам, которые рекламируются как «легкие», неопасные, не приводящие якобы к зависимости. Считаю, что надо жестко пресекать распространение не только наркотиков, но и подобного рода информации, которая является не чем иным, как пропагандой», — сказал Миронов.