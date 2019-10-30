Москва, 30 октября, 2019, 11:56 — ИА Регнум. Температура воздуха в Москве и столичном регионе в ночь на 30 октября опустилась ниже «нуля». Это стало самым низким показателем в течение осени, передает центр погоды «Фобос».

Цитата из к/ф «Замёрзшие». реж Адам Грин. 2010. США Замерз

"В Москве минимальная температура составила — 0,5° С. И пока это самое низкое значение нынешней осени», — говорится в сообщении синоптиков.

Метеорологи отмечают, что ранее самая холодная ночь в столице была зафиксирована 16 октября. Тогда тоже термометры зафиксировали показания ниже нулевой отметки — — 0,3° С.

Стоит отметить, что по данным Гидрометцентра, самая низкая температура 30 октября в Москве была зафиксирована в 1951 году. Тогда на улицах столицы было — 9,1° С.