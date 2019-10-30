Ереван, 30 октября, 2019, 11:12 — ИА Регнум. В день Турецкой Республики, 29 октября 2019 года, резолюция о признании Геноцида армян, принятая Палатой представителей Конгресса США абсолютным большинством голосов, по праву является исторической, считает бывший главный советник по вопросам внешней политики премьер-министра Армении Арсен Харатян.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

«405 конгрессменов из 435 членов Палаты представителей проголосовали за резолюцию. Что будет дальше с резолюцией, будет ли она поставлена на голосование в Сенате, и если да, то когда резолюция дойдет до Белого дома, и в случае, если станет законом, конкретно как повлияет на внешнюю политику США — покажет время.

На данный момент мы констатируем, что спустя 40 лет высший орган, представляющий американский народ, — Палата представителей Конгресса США с 90%-ой уверенностью подтверждает, что то, что произошло в начале прошлого века, ничем иным, как геноцидом, назвать нельзя.

Время, выбранное для принятия резолюции, имеет как внутриполитическую американскую плоскость, так и обусловлено нынешним состоянием турецко-американских отношений.

С внутриполитической точки зрения, пожалуй, нужно констатировать тот факт, что, в отличие от 2009 года, когда аналогичная резолюция обсуждалась лишь на уровне комиссии по внешним отношениям Палаты представителей, из Госдепартамента и Пентагона не пытались влиять на принятие решения.

Госсекретарь Клинтон даже выступила с официальным заявлением, призвав конгрессменов не навредить отношениям с Турцией.

Я рад, что как в прошлом, так и сейчас Республика Армения продолжает добиваться международного признания и осуждения этого ужасного преступления, совершенного в отношении нашего народа.

Напомню, что это обязательство мы взяли на себя в «свидетельстве о рождении» — по 11 пункту декларации о независимости», — пишет Харатян. «Республика Армения поддерживает международное признание Геноцида армян в Османской Турции и Западной Армении в 1915 году».