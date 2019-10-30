Вашингтон, 30 октября, 2019, 11:19 — ИА Регнум. Глобальное потепление может уменьшить доступность человечества пищи для человечества на 3,2% уже в середине XXI века, что станет причиной ежегодной смерти около 30 тысяч человек. К таким выводам пришли ученые, наблюдавшие за жизнью наиболее обездоленных жителей Бразилии, статью об этом 30 октября опубликовал научный журнал PLOS Medicine.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Потепление

Как пишут ученые, глобальное потепление является одним из основных препятствий для борьбы с голодом и недоеданием в мире и особенно для стран со средним и низким уровнем дохода населения.

«По текущим оценкам, оно уменьшит доступность пищи на 3,2% к середине столетия, что будет уносить жизни примерно 30 тысяч людей каждый год», — отмечается в статье специалистов по климату.

Также в статье уточняется, что одним из последствий глобального потепления являются т. н. «экстремальные погодные явления», под которыми ученые подразумевают аномально высокие температур зимой, волны летней жары, продолжительные проливные дожди, засухи и другие феномены, которые связаны с т. н. «неправильной» погодой.

По прогнозам ученых, такие явления в будущем будут происходить чаще, и частота их также будет нарастать, что, кроме негативного воздействия на производство пищи, будет тоже способствовать резкому увеличению смертности населения, т. к. каждый «лишний градус» жары будет повышать это количество.

Кроме этого, ученые Юмин Гу из Университета Монаша (Австралия) и его коллеги из Бразилии и Китая, изучив статистику бразильских медслужб по госпитализации в самые жаркие месяцы года, связанную с недоеданием, открыли еще один пример влияния глобального потепления на здоровье и благополучие человечества.

Согласно результатам их исследования, каждый дополнительный градус жары сопровождался ростом числа госпитализаций, которые связаны с недоеданием, примерно на 2,5%. Последнее особо ударяло по двум наиболее уязвимым категориям населения — детям и пожилым людям в возрасте от 80 лет.

При этом около 15% случаев госпитализации были связаны с продолжительными периодами жары и иными проявлениями глобального потепления. Кроме этого, к концу столетия, по прогнозам ученых, данный показатель вырастет чуть не до 30%.

Отметим, как передавало ИА REGNUM ранее, 22 октября российские учёные, вернувшиеся из арктической экспедиции на судне «Академик Мстислав Келдыш», заявили об ускоренной деградации подводной мерзлоты в регионе.