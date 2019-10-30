Улан-Батор, 30 октября, 2019, 10:59 — ИА Регнум. В ночь с 29 на 30 октября в столице Монголии арестованы более 750 граждан КНР.

Defense.gov Полиция Монголии

По данным Главного разведывательного управления, монгольская разведка и полиция провели спецоперацию в четырех гостиницах, где были арестованы граждане КНР.

Иностранцев подозревают в совершении киберпреступлений с использованием более 1000 высокопроизводительных компьютеров и 10 тысяч мобильных телефонов.

По данным официальных источников, в ночь на 30 октября также были арестованы граждане КНР.

В связи с этим событием 30 октября посольство КНР в Монголии обнародовало заявление.

«30 октября 2019 года Полицейское управление Монголии уведомило посольство КНР о том, что граждане КНР подозреваются в киберпреступлении на территории Монголии. Полицейское управление принимает меры в соответствии с действующим законом. Монголия и Китай тесно сотрудничают по этому вопросу», — сообщило посольства КНР в Монголии.

Официального заявления властей об этом нет.