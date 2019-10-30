Санкт-Петербург, 30 октября, 2019, 09:34 — ИА Регнум. В среду, 30 октября, Санкт-Петербург окажется под влиянием небольшого циклонического гребня, пришедшего с запада. Погода ожидается облачной с прояснениями, местами пройдет кратковременный снег.

Дарья Драй ИА REGNUM Первый снег в Петербурге

Синоптики отмечают, что температурный фон в городе — на 4−5 градусов ниже климатической нормы, воздух едва прогреется до 1−2 градусов выше нуля.

«На дорогах и тротуарах образуется гололедица, а температурный фон будет на 4−5° ниже климатической нормы», — сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха будет колебаться от — 1 до +1 градуса в городе, в Ленинградской области — 2 до +2 градусов. Ветер ожидается северо-западный 4−9 м/с.

«Атмосферное давление будет расти, и барометры покажут 766 мм рт. ст.», — уточнил специалист.