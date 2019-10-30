Новосибирск, 30 октября, 2019, 07:20 — ИА Регнум. В Новосибирске зарегистрировано 24 происшествия из-за штормового ветра 29 октября. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 октября в мэрии города, ссылаясь на данные единой дежурно-диспетчерской службы.

54.mchs.gov.ru Штормовой ветер

Произошло пять обрывов воздушных линий электропередачи, один обрыв линии освещения, восемь случаев падения веток или деревьев. Упали шесть конструкций, четыре незакрепленных элемента. Пострадал один человек.

В мэрии уточнили, что восстановительные работы должны завершить до 1 ноября.

Что касается пострадавшей женщины, травму она получила при падении части металлического забора в 18-м Бронном переулке. Женщина госпитализирована. Информация о происшествии передана в полицию.

Большая часть последствий ураганного ветра уже устранена, подчеркнули в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области из-за сильного ветра передали экстренное предупреждение на 29 октября.