Туринск, Свердловская область, 30 октября, 2019, 05:14 — ИА Регнум. В Свердловской области полиция и волонтёры поисковых отрядов ищут 14-летнюю школьницу из Туринска. Она вышла из дома 21 октября, и до сих пор её местонахождение неизвестно.

Мвд.рф Полиция России

Как сообщили в поисковом отряде «Прорыв» информационному порталу Е1, поступило уже более 100 сообщений о возможном местонахождении подростка, и все они проверяются. В частности, сообщалось, что девочка двигалась по трассе Екатеринбург — Тюмень. Волонтёры не исключают, что пропавшая могла отправиться в другой город.

По словам знакомой матери пропавшей школьницы, ранее девочка из дома не сбегала и в семье у них хорошие отношения. Также у ребёнка не было проблем с учёбой.

Напомним, что поиски школьницы начались в начале прошлой недели, после того как мать девочки обратилась в полицию. Уже на следующий день, 22 октября, удалось найти рюкзак девочки, с которым она отправилась в школу, на железнодорожном мосту через реку Тура.

Отметим, что водоём на данном участке обследовали водолазы и ничего не нашли.

По факту пропажи ребёнка в следственном управлении СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело.

Приметы школьницы: рост — 167 см, телосложение среднее, волосы рыжие, глаза бирюзовые.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге также продолжаются поиски 19-летнего студента. Он вышел из дома на учёбу 25 октября, после чего перестал выходить на связь.