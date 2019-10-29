Благовещенск, 30 октября, 2019, 02:54 — ИА Регнум. Город Свободный Амурской области попал под удар стихии, за сутки здесь выпала месячная норма осадков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Снегопад

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Глубокий снег парализовал автомобильное движение, однако, по сообщению МО МВД России по Амурской области «Свободненский» количество дорожно-транспортных происшествий не увеличилось, водители учли обстановку и двигались осторожно.

В первую очередь дорожные службы приступили к очистке от снега и отсыпке песком подъёмов и спусков, снегоуборочная техника начала работать с 3 часов утра.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад сильный снегопад обрушился на Приамурье, парализовав с утра движение общественного транспорта.