Благовещенск, , 04:14 — REGNUM Выпавший в ночь на 25 октября сильный снег затруднил с утра движение городского транспорта в столице Приамурья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На улицах Благовещенска Благовещенск.рф

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Дорожные службы к уборке снега приступили ещё ночью, однако к утру очистить основные дороги не удалось. Работы по уборке снега продолжаются, а жители города, по пути на работу, столкнулись с пробками и затруднениями в движении: на дорогах гололедица.

Ранее МЧС предупреждало о приближении снегопада, однако не все автомобилисты последовали совету поменять летнюю резину на зимнюю. Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики были также проинформированы об ухудшении погоды.

Как сообщало ИА REGNUM, первый снег выпал в Приамурье еще в середине сентября.