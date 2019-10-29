Москва, 30 октября, 2019, 02:39 — ИА Регнум. Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина», экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин прокомментировал решение суда, который постановил взыскать с него более миллиарда рублей в пользу акционеров предприятия.

Владимир Беляев ИА Красная Весна Павел Грудинин

«Ни миллиарда, ни ста миллионов у меня нет», — заявил Грудинин изданию Forbes.

По его мнению, главной целью истцов был «захват» предприятия через изъятие у него акций. Сообщается, что от других комментариев Грудинин отказался.

Как передавало ИА REGNUM, 29 октября Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров «Совхоза имени Ленина», которые добивались взыскания с директора предприятия более 2 млрд рублей. Суд постановил взыскать с Грудинина в пользу истцов 1 мдрд 66 млн 219 тысяч рублей. Кроме этого, ответчику придётся уплатить госпошлину в размере 104 тысячи рублей.