Луганск, 29 октября, 2019, 23:49 — ИА Регнум. Яд растительного происхождения был обнаружен экспертами на борту сбитого над территорией Луганской Народной Республики беспилотного летательного аппарата (БПЛА), принадлежащего украинским войскам. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

Mchs-lnr.su На месте обнаружения беспилотника

Беспилотник с неизвестным порошкообразным веществом на борту был сбит 24 октября возле водоёма в районе населённого пункта Обозное. Контейнер с веществом был изъят для проведения лабораторных исследований.

Предварительный анализ вещества показал, что в нём содержится химическое соединение, имеющее все признаки яда растительного происхождения. В настоящее время назначено проведение ещё одной экспертизы, по результатам которой будет сделано экспертное заключение.

МЧС ЛНР, а также другие силовые ведомства республики предприняли меры, необходимые для пресечения подобных диверсий на территории ЛНР. Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения и коммунального хозяйства.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении неизвестного вещества белого цвета на месте ликвидации дрона в ЛНР. Вещество было обнаружено местными жителями возле водоёма.