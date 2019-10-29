* игиловцы — запрещённая в России организация

Анкара, 30 октября, 2019, 01:27 — ИА Регнум. В культурной столице Турецкой Республики Стамбуле были задержаны 3 террориста ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые после ликвидации их главаря Абу Бакра аль-Багдади готовили сенсационный теракт в День Республики.

Voice of America Турецкие полицейские

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, подразделения отдела по борьбе с терроризмом и разведки Управления безопасности установили, что подозреваемые Х.У., Б.Ч. и Р.К. в рамках подготовки теракта связывались со своими подельниками, призванными обеспечить для злоумышленников логистическую поддержку.

Агенты, установившие техническую и физическую слежку за преступниками, заметили, как они припарковали автомобиль с поддельным номерным знаком близ здания губернаторства провинции Стамбул в районе Фатих. В результате проведенных по 5 адресам одновременных оперативных мероприятий террористы были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. В ходе обыска были изъяты помповое ружье, пистолет, а также боеприпасы, документация террористов и материалы на электронных носителях. В отношении задержанных продолжаются следственные действия.