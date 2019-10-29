Санкт-Петербург, 29 октября, 2019, 21:43 — ИА Регнум. Уровень безработицы в Санкт-Петербурге составляет 1,4% от общего количества рабочей силы — в абсолютных цифрах это 41 500 человек, однако официально безработными числятся всего 12 250 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по труду и занятости населения Петербурга.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

В длительном поиске работы, чаще всего, виноваты не отсутствие предложений по вакансиям, а неумение соискателя пользоваться вспомогательными ресурсами и навыками правильно оформлять резюме, полагают чиновники. Также немалую роль играет мотивация, которой зачастую безработному недостает.

«Бывают и ситуации, когда безработный не может определиться, в каком направлении хочет продолжить работу. Так бывает, например, в случае профессионального выгорания, когда человек не хочет продолжать работу в области, где у него есть опыт, но не знает, на что ее можно сменить», — отметили в комитете по труду и занятости.

Если по каким-то причинам человек не может в достаточно короткие сроки получить постоянное место работы, с таким соискателем, если он зарегистрировался на бирже труда, начинают работать психологи Центра занятости населения Петербурга. На первом этапе человек проходит профессиональные тестирования, которые помогают выбрать вектор карьеры, формируют понимание, как применить имеющиеся навыки, интересы и личностные особенности соискателя к предложениям на рынке труда.

«Следующий шаг — это тренинги, где психологи обучают технологиям правильного поиска работы, помогают составить резюме, готовят к собеседованию и к выходу на работу. В этом году более 2300 безработных воспользовались консультацией психологов», — пояснил собеседник агентства.

Что касается соискателей, которые не обладают достаточными знаниями и навыками, чтобы помочь им оставаться конкурентоспособным на рынке труда или сменить сферу деятельности, в Центре занятости населения существуют профессиональное переобучение и повышение квалификации.

«В этом году (по состоянию на конец сентября) 2 237 человек завершили обучение, 71% из них прошли переподготовку, 20% — повысили свою квалификацию, 9% — получили первую профессию, — отметили в комитете, указав на то, что для таких людей также организованы 293 гарантированных собеседования с 303 работодателями. — Любой кандидат, заинтересованный в работе, может прийти на такое собеседование, не дожидаясь приглашения от компании».

В 2019 году гарантированные собеседования посетили 2903 человека.