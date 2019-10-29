Нью-Дели, 29 октября, 2019, 21:12 — ИА Регнум. Минобороны Индии намерено потребовать увеличения производства российского вооружения на индийских предприятиях. Об этом 29 октября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

Иван Шилов ИА REGNUM Российское вооружение

Большая делегация министерства обороны Индии во главе с министром обороны Раджнатхом Сингхом отправится в Россию 5 ноября. Высокопоставленные индийские чиновники примут участие в Межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Ожидается, что Индия будет настаивать на увеличении объёмов производства российского вооружения на индийских предприятиях в рамках программы «Производите в Индии». В состав делегации войдут заместитель министра обороны Индии Аджай Кумар, глава Организации оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) Сатиш Редди и другие высокопоставленные государственные деятели южноазиатского государства.

Напомним, что в настоящее время руководство Индии рассматривает возможности для расширения собственного производства вооружения и военной техники. Правительство во главе с премьер-министром Нарендрой Моди также намерено увеличить экспорт индийских вооружений до 4,92 млн долларов к 2024 году. Отметим, что по итогам 2018 года данный показатель составил 1,55 млн долларов.