Актёр сериала «Мент в законе» подозревается в краже 500 тыс. рублей
Санкт-Петербург, 29 октября, 2019, 19:38 — ИА Регнум. Актёра Василий Шендаров, снимавшийся в сериале «Мент в законе», задержан за кражу 500 тыс. рублей, сообщает 29 октября «Пятый канал».
Иван Шилов ИА REGNUM
Арест
По информации телеканала, злоумышленник уже сознался в совершении преступления.
Уточняется, что Василий Шендаров совершил кражу в офисе одной из московских компаний, где проработал всего неделю.
Деньги он похитил из металлического сейфа, который перед этим вскрыл.
Личность подозреваемого была установлена на основании записей видеокамер.
В отношении Шендарова возбуждено уголовное дело по статье «Кража в крупном размере».